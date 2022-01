Weil ein 56-jähriger Linzer von einem zunächst Unbekannten am 21. Jänner 2022, um 15.45 Uhr, im Bereich des Linzer Hummelhofwaldes mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt wurde, fahndete eine Polizeistreife nach dem Angreifer.

LINZ. Kurze Zeit später traf die Streife einen 46-Jährigen unweit des Tatortes an, auf den die Personenbeschreibung passte. Dieser verhielt sich laut Polizei äußerst aggressiv und musste schließlich festgenommen werden. Bei der Festnahme trat der Mann immer wieder mit den Füßen in Richtung der Beamten und bespuckte sie. Ein Polizist wurde dabei leicht am Handgelenk verletzt. Auch der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen an den Knien. Er wurde ins Linzer Polizeianhaltezentrum eingeliefert.