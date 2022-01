Die Grünen wollen eine Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Stadtkulturbeirats. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer winkt vorläufig ab.

LINZ. Der Stadtkulturbeirat berät die Stadt Linz in Sachen Kulturpolitik. Bislang arbeiten die 24 Mitglieder aus unterschiedlichsten kulturellen Richtungen ehrenamtlich. Die Grünen fordern nun aber eine finanzielle Aufwandsentschädigung für das Engagement. "Der Stadtkulturbeirat leistet eine wichtige Arbeit für die kulturelle Entwicklung in Linz. Das sollte die Stadt auch in finanzieller Form entsprechend honorieren und wertschätzen", sagt die grüne Kultursprecherin Rossitza Ekova-Stoyanova. Vorbild ist der Integrationsbeirat, wo es eine solche Entschädigung bereits gibt. Derzeit wird der Stadtkulturbeirat neu besetzt. Der scheidende Vorsitzende Otto Tremetzberger hat sich im Interview mit der BezirksRundSchau im Dezember ebenfalls für eine Aufwandsentschädigung ausgesprochen.

"Bedarf größerer Diskussion"

Zurückhaltend reagiert Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer. Zwar möchte sie auf Anfrage der BezirksRundSchau eine solche Entschädigung nicht grundsätzlich ausschließen. Vorerst solle die Tätigkeit im Stadtkulturbeirat allerdings ein Ehrenamt bleiben. Andernfalls müsste man viele ehrenamtliche Gremien überdenken und das würde einer größeren Diskussion bedürfen, so Lang-Mayerhofer.

