Soll der Peter-Behrens-Platz in Linz künftig umbenannt werden? Nach einer Künstlerin, einem weiblichen Opfer der NS-Diktatur?



Friedl Dicker-Brandeis (* 30. Juli 1898 in Wien; † 9. Oktober 1944 im Vernichtungslager Auschwitz) war eine österreichische Malerin, Innenarchitektin, Designerin und Bühnenbildnerin. Aus jüdischem Elternhaus stammend, studierte Friedl Dicker zunächst Grafik in Wien, später am Bauhaus in Weimar und war als Grafikerin und Innenarchitektin erfolgreich tätig. Sie emigrierte nach Prag, wo sie 1936 Pavel Brandeis ehelichte und mit ihm nach Hronov, nordöstlich von Prag übersiedelte. Das Ehepaar wurde verhaftet und im 1942 in das KZ-Theresienstadt deportiert. Mit einem der letzten Transporte von Theresienstadt nach Auschwitz wurde Friedl Dicker-Brandeis am 6. Okt. 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort kurz nach ihrer Ankunft, am 9. Oktober 1944, ermordet.

Peter Behrens (1868-1940) war ein deutscher Architekt und Pionier des modernen Industriedesigns. Er führte ein erfolgreiches Architekturbüro und war er als Industriearchitekt für Unternehmen wie AEG, die Farbwerke Höchst AG, die Mannesmann AG und zahlreiche andere Konzerne tätig. Die bedeutendste Arbeit von Behrens in Österreich ist das Fabriksgebäude der Austria Tabakwerke in Linz (errichtet 1929-1935), ein Gemeinschaftsbauwerk mit seinem ehemaligen Schüler Alexander Popp. Bereits 1934, kurz nach der NS-Machtergreifung, arbeitete Peter Behrens im Zuge der Neugestaltung Berlins mit dem NS-Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, Albert Speer, zusammen.

Alexander Popp (1891-1947), ehemaliger Schüler und Assistent von Peter Behrens und seit 1935 illegales NSDAP-Mitglied, entwarf und baute nach dem Anschluss Österreichs zahlreiche Wohn- und Industriebauten in Linz. Unter anderem auch Industriehallen für die 1938 gegründeten Hermann Göring-Werke ("Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten »Hermann Göring« Linz").

Um- oder Doppelbenennung?

Der Peter-Behrens-Platz in Linz könnte künftig umbenannt oder namentlich erweitert werden: etwa nach einem weiblichen Opfer der NS-Diktatur, nämlich in Friedl-Dicker-Brandeis-Platz.

Oder, wenn man auch im 21. Jahrhundert immer noch an Peter Behrens, einem "NS-Karriereopportunisten" als Namensgeber festhalten möchte, zumindest in Dicker-Behrens-Platz, im Sinne einer Doppelbenennung.

Peter Behrens‘ architektonisches Lebenswerk soll inhaltlich keinesfalls geschmälert werden. Doch Ehrungen, die von Kommunen ausgesprochen werden, seien es Ehrenbürgerschaften oder Benennungen von Straßen und Plätzen, meinen niemals nur isolierte Einzelleistungen auf bestimmten Gebieten, sondern stets den gesamten Menschen. Das Lebenswerk, die Lebensleistung und vor allem die Lebenshaltung. Sie meinen den Menschen als Vorbild für spätere Generationen.

Zur Memory Gaps-Intervention "Dicker-Brandeis-Behrens-Platz"