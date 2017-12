Wenn Weihnachten auf der Seele lastet

19.12.2017, 16:50 Uhr



Rasche Hilfe im Krisenfall

Wenn die Lage tatsächlich zu eskalieren droht, steht das Telefon der Krisenhilfe Oberösterreich als "Feuerwehr" zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, in einem der Krisenzimmer von Exit-sozial Hilfe und Unterstützung zu erhalten. Zwischen den Feiertagen ist die Beratungsstelle von Exit-sozial erreichbar. "Rund um den Jahreswechsel reflektieren viele Menschen ihre eigene Lebenssituation überlegen, welche ,Baustellen‘ es in ihrem Leben gibt. Da bietet es sich an, sich selbst einen Schubs zu geben und vielleicht doch einmal bei uns anzurufen", so Mühlegger. Bei Exit-sozial wird jeder Anruf direkt von einem "Profi" entgegengenommen. Rasch, unkompliziert und auf Augenhöhe wird im Gespräch geklärt, welche Formen der Unterstützung möglich sind – etwa Beratung, Psychotherapie, die Teilnahme an einer Gruppe oder eine fachärztliche Behandlung. "Für manche Menschen ist es erleichternd zu hören, dass Weihnachten und Neujahr oft als schwierige Zeit erlebt werden und es nicht wenige Menschen gibt, die froh sind, wenn die Feiertage vorüber sind", sagt Mühlegger.

Beratungsstellen



Wildbergstraße 10a, 4040 LinzMo bis Mi: 8-12 Uhr & 13-18 UhrDi, Do & Fr: 8-12 Uhr & 12.30-16 UhrTel. 0732 / 719 719Rat und Hilfe - Rund um die UhrTel. 0732 / 2177Kreuzstraße 4, 4040 LinzTel. 0732 / 737 053