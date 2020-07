Zu einem Fahrzeugbrand im Katschbergtunnel kam es laut einer Presseaussendung der Polizei Salzburg am Freitag, dem 31. Juli 2020.

ST.MICHAEL IM LUNGAU. Am Nachmittag des 31. Juli 2020 lenkte ein 50-jähriger deutscher Staatsbürger einen Kleintransporter auf der A10-Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg, meldet die Polizei. Der Kleintransporter sei mit sieben Jugendlichen besetzt gewesen und von einem Trainingslager in Slowenien gekommen.

Rauchentwicklung bei Fahrzeug

Im Katschbergtunnel, im Gemeindegebiet von St. Michael, begann das Fahrzeug plötzlich stark zu rauchen, so die Polizei weiter, und der Lenker hielt in der nächsten Nische an. Er begann laut der Meldung mit einem Feuerlöscher das Fahrzeug selber zu löschen. Die Tunnelwarte habe unverzüglich den Katschbergtunnel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Tunnel gesperrt

Das brennende Fahrzeug wurde von Polizeibeamten gelöscht und die Jugendlichen seien aus dem Tunnel in Sicherheit gebracht worden. Die verständigten Feuerwehren führten die weiteren Sicherheitsmaßnahmen durch, so die Polizei und endet mit "Die Tunnelsperre dauerte knapp über eine Stunde. Es bildete sich erheblicher Rückstau in beiden Fahrtrichtungen." ihren Bericht.

