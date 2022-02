Fahrzeugbergungen, Personenrettungen, technische Einsätze, Brandbekämpfung: alles war dabei, und die Ehrenamtlichen waren stets zur Stelle.

LUNGAU. Alles andere als ruhig waren die letzten Tage für die Feuerwehrkameraden des Bezirks Tamsweg.

Die meisten Einsätze hatte Tamsweg

Der Sprecher, Thomas Keidel fasste die Ereignisse mit Beteiligung von Kräften aus dem Bezirkhauptort für uns wie folgt zusammen:

1. Februar, 8:40 Uhr: Lkw-Bergung im Ortsteil Atzmannsdorf: Durch die winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam ein Laster von der Straße ab. Mittels Einbauseilwinden der Feuerwehrfahrzeuge Rüst sowie Rüstlösch konnte der Lastkraftwagen rasch geborgen werden. Anschließend waren die Florianijünger dann auch noch bei der Montage der Schneeketten behilflich. Einsatzdauer: 1,5 Stunden, 12 Mann, 3 Fahrzeuge.

1. Februar, 11:28 Uhr: Brandalarm in einer Tiefgarage: Beim Eintreffen konnte rasch Entwarnung gegeben werden, ein defekter Melder löste den Alarm laut der Feuerwehr aus.

31. Jänner: Brand einer Remise am Fanningberg – Tamsweg rückte mit den Fahrzeugen Tank sowie Bus1 aus, ein tatsächlicher Einsatz der Kameraden aus dem Bezirkshauptort war allerdings nicht mehr erforderlich. "Durch das schnelle Eingreifen der Ortsfeuerwehr Weißpriach konnte schlimmeres Verhindert werden und die Einsatzfahrzeuge der Alarmstufe 2 konnten wieder abrücken", erklärte Thomas Keidel.

28. Jänner: Schwerer Verkehrsunfall mit Personenrettung Höhe Umfahrung.

Zwei Einsätze der Feuerwehr Unternberg



Außerdem – so vermeldete der Feuerwehrbezirk Lungau online via Homepage beziehungsweise Facebook – hatten die Feuerwehrkameraden aus Unternberg zwei Einsätze in den jüngsten Tagen.

In den Frühenmorgenstunden des 31. Jänner mussten die Unternberger Feuerwehrleute wegen eines Täuschungsalarm bei einem Sprinkler ausrücken.

In den Morgenstunden des 28. Jänner wurde die Unternberger Florianijünger von der LAWZ Salzburg zu einer Fahrzeugbergung auf der B96 zwischen Neggerndorf und Mörtelsdorf alarmiert.

Außerdem zum Thema – ein Bericht aus Ramingstein:

Brandeinsatz im Kendlbruckergraben

