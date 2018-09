Tamsweger Rot-Kreuz Ehrenamtliche bei Weltrekordversuch in Wels

23.09.2018, 07:11 Uhr

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuz Tamsweg nahmen am Weltrekordversuch im Reanimationstraining "Hand aufs Herz" teil.

WELS, LUNGAU. Im Rahmen der "Retter"-Messe in Wels fand am 22. September auch ein Weltrekordversuch im Reanimieren statt. Der Rekord wäre mit 12.000 TeilnehmerInnen gebrochen worden, allerdinsg waren nur rund 5.500 Personen zum Rekordversuch auf die Welser Trabrennbahn gekommen. Da aber nebenbei auch viel Information zum Thema Wiederbelebung bzw. Herzdruckmassage geboten wurde, war es aber für alle Teilnehmer ein gelungener Ausflug.

Retter-Messe

Die Lungauer Gruppe nutzte den Tag auch, um die "Retter"-Messe in Wels zu besuchen, auf der zahlreiche Aussteller ihre Neuigkeiten für Einsatzorganisationen präsentierten. So sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur Neuigkeiten in Punkto persönlicher Ausstattung und Fahrzeugausrüstung, sondern konnten sich auch über Aufgaben und Möglichkeiten der übrigen Einsatzorganisationen wie Polizei, Feuerwehr, Wasserrettung und Bergrettung informieren.