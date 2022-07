MISTELBACH. Für den Schulschluss ließ sich die Mittelschule Mistelbach etwas besonderes einfallen. Die Schüler des Science Labs konnten an einen Workshop in der Kooperation mit dem Start-Up Amlogy, und ihrer Augmented Reality (AR)Plattform Areeka, die auch bekannt wurden bei ihrer Teilnahme an der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ teilnehmen.

AR ist ein hochaktueller technologischer Trend mit großem gesellschaftlichem Mehrwert, der sich rasant fortentwickelt. Bekannt sind AR-Anwendungen aus der Unterhaltungsindustrie (Pokemon-Go, bei Sportübertragungen zur Veranschaulichung von Tor- od. Abseitsdistanzen, Snapchatfilter), in Handel und Industrie (z.B. Ikea-Place App, Head-Up-Displays) oder im Bildungsbereich, wo AR-Anwendungen unter anderem Bücher, Plakate und Objekte lebendig werden lassen.

Nach einer Einführung in das Areeka-Studio entwickelten die Schüler ihre eigenen 3D Objekte und AR-Stories und erweckten ihr Klassenzimmer zu virtuellem Leben. Sie zeigten dabei hohes kreatives Potential und bestachen durch ihre digitalen Kompetenzen. So experimentierten sie neben dem Areeka Studio auch mit Screen Mirroring oder der Verwendung des HDMI-Standards zur Verbindung von Input- und Outputgeräten. Die MS Mistelbach ist nun Areeka Partnerschule und bekommt den Premium-Zugang für das Areeka-Studio für das kommende Schuljahr zum Einsatz im und für einen zeitgemäßen und spannenden Unterricht.