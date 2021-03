Bullendorf: Beim sonntägigen Reviergang musste der zuständige Umweltgemeinderat und örtliche Jagdaufseher Josef Kohzina einmal mehr eine traurige Wahrnehmung machen. In einem Windschutzgürtel unweit der Bundesstraße 47 zwischen Bullendorf und Großkrut wurde durch einen rücksichtslosen Umweltsünder eine Matratze entsorgt. Die Matratze und einiges mehr wurden durch den oder die gewissenlosen Umweltverschmutzer einfach ins Wohnzimmer und in die Kinderstube zahlreicher frei und wild lebender Tiere geschmissen.

Müll wurde aufgesammelt und ordnungsgemäß entsorgt

Die zirka 120x200cm große Matratze sowie ein Plastiksack gefüllt mit Müll und etliche ebenfalls im dortigen Bereich entsorgte Styroporreste wurden aufgesammelt und zum Wertstoffsammelzentrum Bullendorf gebracht. Dieses liegt auch an der B47, nur rund einen Kilometer von der Fundstelle entfernt.

Etwaige Hinweise zum Umweltsünder sind erbeten an das Gemeindeamt Wilfersdorf oder direkt an den Umweltgemeinderat.

Am Foto: Umweltgemeinderat Jagdaufseher Josef Kohzina mit der aufgefundenen Matratze.