Spatenstich für neuen Maschinenring-Standort am Wirtschaftspark

MISTELBACH. Um den vielfältigen Aufgaben der Zukunft gerecht zu werden, errichten Maschinenring Service NÖ-Wien und Maschinenring Region Weinviertel am Wirtschaftspark A5 Mistelbach/Wilfersdorf ein neues, modernes und funktionales Betriebsgebäude. Bei der offiziellen Spatenstichfeier am 5. März im Beisein von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing wurde grünes Licht für den Baubeginn gegeben. „Ein wunderbares Geburtstagsgeschenk für die beiden Bürgermeister der Betreibergemeinden, hat doch Christian Balon erst kürzlich seinen runden Geburtstag gefeiert, während er bei Josef Tatzber demnächst bevorsteht“, schmunzelte der Landeshauptfrau-Stellvertreter anlässlich der Spatenstichfeier. Kann der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden, so sollen die Mitarbeiter schon Ende September bzw. Anfang Oktober dieses Jahres ihr neues Bürogebäude beziehen können.

Zum neuen Betriebsstandort

Mit einer Nettonutzfläche von rund 900 m² wird auf zwei Geschoßen ein hochmodernes und energieeffizientes Büro- und Wirtschaftsgebäude errichtet. Besprechungs-, Büro- und Sozialräume, zwei Lager- und Garagenhallen in der Größe von insgesamt 1.100 m² Nutzfläche, diverse Rindenmulch-, Sand- und Kiesboxen, ein Waschplatz, ausreichend Parkplätze sowie eine Photovoltaikanlage werden in Zukunft für bis zu 40 Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Nachdem die beiden regionalen Maschinenringe in Mistelbach („Maschinenring Weinviertel“) und Ernstbrunn („Maschinenring Mittleres Weinviertel“) im Jahr 2019 erfolgreich zum „Maschinenring Region Weinviertel“ zusammengeführt wurden, lag es auf der Hand, nach einem neuen Standort zu suchen, vorzugsweise im Nahbereich der A5 Nordautobahn. „Das Wohlbefinden sowie die Motivation unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Deshalb war es einfach an der Zeit, ein zeitgemäßes Gebäude zu errichten. Das neue Maschinenring-Gebäude wird nicht nur effizient und modern, sondern auch hell und einladend sein. Alle Mitarbeiter – egal ob Büroangestellte, Grünraumpfleger oder Winterdienstmitarbeiter – werden dort alles vorfinden, was sie für einen zufriedenstellenden Arbeitsalltag brauchen“, freuen sich Dipl.-Ing. Gernot Ertl, Landesgeschäftsführer des Maschinenring Niederösterreich-Wien sowie die beiden Geschäftsführer des Maschinenring Region Weinviertel, Akfm. Markus Göstl und Thomas Nürnberger.

Maschinenring Region Weinviertel

Der Maschinenring Region Weinviertel ist Marktführer in vielen Bereichen seines Leistungsspektrums. Das Dienstleistungsangebot umfasst agrarische und Baumdienstleistungen, Forst und Energie, Gartengestaltung, Grünraumpflege, Reinigung, den Bau von Sportstätten und Winterdienst.