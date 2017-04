NEOS Starthilfe Tour-Stop Mistelbach

NEOS Niederösterreich geben Starthilfe

Landessprecherin Indra Collini tourt mit elektrisierender Botschaft durchs Land

"Niederösterreich braucht in vielen Bereichen Starthilfe. Wir geben sie!" Das ist die selbstbewusste Ankündigung von NEOS Landessprecherin Indra Collini anlässlich ihrer Starthilfe-Tour, die sie von Mitte März bis Ende April durchs ganze Bundesland führen wird.

Wie es bei NEOS üblich ist, wird nicht nur gejammert. Indra Collini hat auch viele Lösungsvorschläge im Gepäck: "Wir werden die Landespolitik mit helleren Scheinwerfern ausleuchten, als das die Opposition bisher getan hat", kündigt sie an. Konkret fordert Collini die Befüllung der vor Jahren beschlossenen Transparenzdatenbank, um das unduchsichtige Förderwesen transparenter zu machen. Außerdem sollen alle Tagesordnungen und Beschlüsse der Landesregierung öffentlich sein. "Diese Geheimniskrämerei versteht niemand. Das ist alter Stil, bei dem man seit dem Bekanntwerden der Erwin Pröll-Privatstiftung auch die eine oder andere Vertuschung annehmen muss. Ob Johanna Mikl-Leitner diesem Stil ein Ende bereitet? Wir werden jedenfalls darauf drängen", so Collini.Zweites Starthilfe-Thema: die hohen Landes-Parteienförderungen. Hier will Indra Collini den Sparstift ansetzen: "Die Parteien nehmen sich zuviel heraus. Auch in Niederösterreich. Unser Starthilfe-Impuls: Halbieren wir die Förderungen für Parteien und investieren wir das Geld in vielfältige Schulen, lebendige Demokratie und die Zukunft unserer Kinder und Enkel."Außerdem im Fokus der pinken Erneuerer: die langen Amtszeiten von Landeshauptleuten und Landtagsabgeordneten. "In der Politik gibt es zu viele Sesselkleber_innen . Das Gespür für die Probleme und der Blick für neue Ideen gehen dann verloren. Wir fordern 15 Jahre Amtszeitbeschränkung für Landeshauptleute und Landtagsmandatar_innen. Das ist genug Zeit, um gute Politik zu machen", meint die NEOS-Landessprecherin.Ein Herzensanliegen ist NEOS auch das Unternehmertum im Land: "Wer heute ein Unternehmen gründen will, dem werden von Behörden und Kammern viele Steine in den Weg gelegt. Das schwächt den Standort und kostet Arbeitsplätze. Finanzielle Enlastungen und weniger Regelungen für Unternehmer_innen, insbesondere am Anfang, würden helfen", so Collini, die abschließend noch die Motivation und Ziele von NEOS in Niederösterreich erläutert: "Niederösterreich braucht in vielen Bereichen Starthilfe. Mehr Bewegung, mehr Inititative und das Aufbrechen alter Machtsysteme und Gewohnheiten sind notwendig. Als neue Kraft, die Ideen hat und frei von Abhängigkeiten ist, werden wir dafür sorgen!"