MÖDLING. Wenn man ausgehend vom Mödlinger Föhrenhof zum Husarentempel, zur Burg Mödling oder zum Anninger Schutzhaus wandert, kommt man an der schon zu Zeiten Beethovens gern besuchten Meiereiwiese vorbei. Heutzutage ist die Meiereiwiese eine landwirtschaftliche Nutzfläche, eine Futterwiese, deren Heu als Grünfutter für Rinder und Pferde bestimmt ist. Bislang war sie der Öffentlichkeit frei zugänglich. Da sie aber in den letzten Monaten verstärkt als Hunde-WC zweckentfremdet wurde, kann das Heu wegen des vielen Hundekots nicht mehr als Grünfutter, sondern höchstens als Einstreu verwendet werden. Daher sah man sich seitens der Stadt Mödling als Eigentümer veranlasst, sie nun für die Öffentlichkeit zu schließen und einen neuen Zaun vom Naturspielplatz auf der Westseite bis zum Märchenteich auf der Ostseite zu errichten.

Jeder Hundebesitzer möchte nur das Beste für seinen Liebling! Ist für mich durchaus verständlich und nachvollziehbar! Es ist wunderbar, wenn man ihm freien Auslauf in der Natur bieten kann! Allerdings sollte man als Hundebesitzer darauf achten, dass die normalerweise für jedermann selbstverständlichen Hygienemaßnahmen auch bei der Hundehaltung berücksichtigt werden. Es gibt ja schließlich die entsprechenden "Sackerl fürs Gackerl". Wenn jeder Hundebesitzer darauf achten würde, blieben Futterwiesen und Wanderwege sauber und es gäbe auch keine Differenzen mit anderen Benützern und/oder der jeweils betroffenen Gemeinde.

Diese Anregung, diese Bitte an die Hundehalter möchte ich generell aufs ganze Land ausweiten, denn ich denke, dass dies in allen Bundesländern ebenso zum Problem werden kann und somit dieser Denkansatz auch für Betroffene in anderen Bezirken und Landesteilen nachhaltig von Vorteil und sinnvoll wäre.

Liebe Grüße Silvia