Zweite Serie der Reminiszenzen an den Zeltweger Fasching!

Heuer gibt es wegen der Pandemie keine Faschingsumzüge und auch keine Sitzungen. Besonders hart trifft das die Zeltweger Faschingsgilde, die heuer ihr 25-jähriges Jubiläum feiern könnte. In dieser Serie gibt es Fotos von den Sitzungen und Umzügen aus den Jahren 2004, 2005 und 2006.

Wenn auch der Fasching heuer nicht so ist wie gewohnt – schauen Sie sich die Fotos trotzdem an, wo wir alle um einige Jahre jünger waren und der Fasching noch hautnah gefeiert werden durfte!

Die Serie wird wöchentlich fortgesetzt!