BEZIRK NEUNKIRCHEN (w_scherzer). Der Berufsoffizier Michael Novotny erwarb die alte Pension Seiser Toni am Fuße der Hohen Wand und haucht ihr schrittweise neues Leben ein (die Bezirksblätter berichteten).



Kürzlich lud Novotny Freunde zum privaten Grillfest. Dabei gesichtet: Anwaltsassistentin Michaela Bauer, Christian Schättle vom Verteidigungsministerium mit seiner Elisa, Sportoffizier Stefan Landl, sowie Birgit Kaufmann und Claudia Nemetz von der Uniqa Baden. Nach länger anhaltendem Donnergrollen kam vom Schneeberg eine Regenwand her und die Grillgesellschaft verzog sich in die gastliche Stube. Seit Juli bietet Novotny Kleinappartements im Haus zur Miete an. Die Einrichtung einer Labestation hat der Soldat für das nächste Jahr angedacht.