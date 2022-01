PUCHBERG/SCHNEEBERG. Nach zahlreichen erfolgreichen Ausstellungen rund um den Globus, beschäftigt sich VOKA nun mit einem neuen Projekt.

Aufgrund des unverwechselbaren Malstils, welcher sich aus der Dynamik des Augenblicks entwickelt, vermittelt Künstler VOKA ganz spezielle Kunst-Interpretationen. Sein Markenzeichen ist der prägende Begriff "Spontanrealismus", mit welchem er die zeitgenössische Kunst andeutet. Mit seinen Werken erlangte der Maler bereits globale Aufmerksamkeit, wodurch er sie unter anderem in England, Florida, Moskau und der EU auf internationalen Kunstauktionen präsentierte.

NFT-Projekt

Nach einigen erfolgreichen Jahren startet VOKA ein aufregendes Projekt. Ein sogenannter Non-Fungible Token, auch NFT genannt, ist ein digital geschütztes Objekt. Es kann durch nichts ersetzt werden und beruht auf Informationsblöcken, welche gewisse Informationen über dieses Objekt beinhalten.

VOKA möchte im Zuge dieses Projekts Bilder in digitaler Form anbieten. Diese können dann auf einer NFT-Plattform via Kryptowährung erworben werden. "Die Werke existieren bereits und werden für eine limitierte Auflage abgewandelt. Dieses Projekt ist soweit einzigartig.", so VOKA.

Im ersten Halbjahr 2021 konnte durch NFTs, ein weltweiter Umsatz in der Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar, erzielt werden. Für Künstler entsteht damit neben Ausstellungen eine neue digitalisierte Auktionsmöglichkeit mit durchaus großem Potential.