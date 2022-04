WIENER NEUSTADT, NEUNKIRCHEN. Fünf Bulgaren (im Alter von 22 bis 47 Jahren) mussten sich am Landesgericht Wiener Neustadt wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig und im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begangenen Diebstahls durch Einbruch verantworten. Den Männern wurde zur Last gelegt, dass sie in Gebäude und Lagerplätze eingebrochen seien und dabei 36 Stück Lkw-Reifen, Reifenkomplettsätze, Baumaschinen, Matratzen, einen Fernseher und sonstige Schlafutensilien im Gesamtwert von über Euro 80.000 Euro gestohlen haben sollen. Die Tatorte: Oberösterreich, Parndorf und auch Neunkirchen, wo sie aus dem abgesperrten Gelände der Firma Mediashop Matratzen gestohlen haben und diese gleich auf einen Lastwagen zum Abtransport gestapelt haben sollen.

"Kommissar DNA"

Vor Gericht (Vorsitzende Richterin Petra Harbich) bekannten sich die Angeklagten teilweise schuldig. Zum Vorwurf der "Bandenkriminalität" (höherer Strafrahmen) waren sie nicht geständig, jedoch DNA-Treffer an und Überwachungsvideos von den Tatorten lieferten der Justiz genug Beweise.

Die Urteile: 20 Monate Haft, 24 Monate, davon sieben Monate unbedingt, 18 Monate Haft, 15 Monate, davon drei unbedingt und 18 Monate, davon drei Monate unbedingt. Noch nicht rechtskräftig.