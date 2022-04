BEZIRK NEUNKIRCHEN. In Österreich befinden sich zwölf Welterbestätten, die auf sieben Bundesländer verteilt sind. Beim "Welterbetag" am 18. April kann man die Welterbestätte Semmeringbahn erleben.



Am 18. April 2022 veranstaltet die österreichische UNESCO Kommission in Kooperation mit den Welterbestätten den ersten Welterbetag. Die Welterbestätte Semmeringbahn bietet dazu eine Rundfahrt mit Reisebussen entlang der Semmeringbahn. Während der Fahrt erfahren Sie Spannendes zur Region.

Die Reise beginnt beim Südbahnmuseum in Mürzzuschlag, führt weiter zum Ghega-Denkmal auf den Semmering, zum berühmten 20-Schilling-Blick am Semmering, zu Breitensteins Viadukt Kalte Rinne und zu einer Ausstellung in das Schloss Reichenau. Weiter geht's zur Info-Box Semmering Basistunnel Gloggnitz. Genüsslich wird's im Vinodukt Payerbach, bevor die Reise zur Wallfahrtskirche in Maria Schutz führt. Anmeldungen bis 14. April notwendig!

Anmeldungen & Detail-Infos

Südbahnmuseum

Heizhausgasse 2

8680 Mürzzuschlag

info@suedbahnmuseum.at

+43 (0) 3852/ 2556-641

www.suedbahnmuseum.at

Tourismusbüro Semmering

Hochstraße 1

2680 Semmering

tourismus@semmering.gv.at

+43 (0) 2664 / 20025

semmering.at/tourismus