BEZIRK NEUNKIRCHEN. Oft als "Michelangelo von Neunkirchen" bezeichnet, bereichert ein neues Werk von Ingo Riegler neuerdings das Rathaus der Bezirkshauptstadt.

Die anhaltende Corona-Pandemie beflügelte die Kreativität des Neunkirchners Ingo Riegler. Er hat in liebevoller Kleinarbeit die Gemeindewappen aller 44 Kommunen des Bezirks auf einer Holztafel verewigt. Diese übergab er Bürgermeister Herbert Osterbauer. Für den Stadtchef war rasch klar: "Das sollten möglichst viele sehen." Also wurde das gute Stück im Stiegenhaus, direkt vor dem Bürgermeister-Büro, aufgestellt. "Außerdem wird es das Logo für unsere 100-Jahr-Feier Niederösterreich", so Osterbauer.