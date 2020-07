BEZIRK NEUNKIRCHEN. An einer Sitzbank bei einer Kapelle im Stadtgebiet Ternitz ließen Rowdys ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Dumm nur für sie, dass eine Wildkamera die Tat aufnahm.

Foto: privat

Erst im Frühjahr hat die Stadtgemeinde zwei Sitzgelegenheiten neben der der Kapelle des Pottschacher Holzweges aufgestellt. Die Freude bei Spaziergängern darüber währte nur kurz. Denn diese Tage machten sich daran ein paar zerstörungswütige Typen zu schaffen. Wenigstens zwei Täter können anhand von Wildkameraufnahmen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Das bedeutet Anzeige wegen Sachbeschädigung, Gerichtsverfahren, und, und, und.

Eine einzige Chance

All das würde der Besitzer der Wildkamera den Rowdys ersparen, wenn sie Einsicht zeigen "und den Schaden wiedergutmachen", so der Pottschacher zu den Bezirksblättern. Eine zweiwöchige Frist sollen die Täter bekommen, danach werden die Bilder an die ermittelnden Behörden weitergegeben.