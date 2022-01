BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Fachschule Warth öffnet den Ausbildungszweig "Sozialbetreuungsberufe" für erwachsene Quereinsteiger. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont, dass damit der berufliche Einstieg in die Pflegeberufe erleichtert werde.

"Dem Bereich Pflege und Betreuung kommt aufgrund der demographischen Entwicklung eine immer größere Bedeutung zu. Dabei spielt das Personal eine zentrale Rolle. Mit der Möglichkeit des Quereinstiegs in die Sozialbetreuungsberufe werden neue Zielgruppen angesprochen, denen der berufliche Einstieg in die Pflege und den Sozialbereich damit erleichtert wird", so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Nun gilt es, potentielle Interessenten für dieses Berufsfeld zu begeistern. "Dazu braucht es auch umfassende Informationen zum Pflegeberuf. Zudem sind die berufsbegleitenden Ausbildungen und die Durchlässigkeit des Bildungssystems auszubauen", so Teschl-Hofmeister.

Sozialbetreuungsberufe am zweiten Bildungsweg

"Für Erwachsene besteht ab dem kommenden Schuljahr die Möglichkeit, die Fachrichtung Sozialbetreuungsberufe auch im zweiten Bildungsweg in nur zwei Jahren zu absolvieren. Für den Einstieg in den dritten Jahrgang ist ein Aufnahmegespräch über die Berufserfahrungen und die Vorbildung notwendig", erklärt Julia Kremsner, Lehrgangsleiterin für die Sozialbetreuungsberufe.