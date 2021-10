BEZIRK NEUNKIRCHEN. In der Technischen Bildungsakademie Ternitz stehen den Lehrlingen hochqualitative Maschinen und computergesteuerte Geräte zur Verfügung um die beste praxisorientierte Ausbildung zu erhalten. Die Lehrlinge bekamen nun eine Überraschungsjause spendiert.

Vizebürgermeister Christian Samwald stattete den Lehrlingen in der Technischen Bildungsakademie spontan einen Besuch ab. Mit dabei hatte der Ternitzer Stadtpolitiker eine Jause für alle. Lehrlinge und Ausbildner sagten dafür Danke und gaben bei dieser Gelegenheit einen Einblick in ihre Ausbildung. Der Stadtvize: "Die Lehrwerkstätte ist die erste Ausbildungsstufe für unsere Facharbeiter in der Berufswelt der Technik, die in Ternitz mit dem Qualifizierungslehrgang in Kooperation mit der Fachhochschule Kärnten und dem Diplomlehrgang gipfelt."