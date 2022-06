BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 23. Juni 1972 im Schwarzataler Bezirksboten.



Der bekannte Neustädter Spezialitätenkoch und Juniorchef der "Alten Post", Helmut Hauck, ist in den ersten Minuten des 16. Juni zwischen Mönichkirchen und Aspang Opfer eines Verkehrsunfalls geworden.

Helmut Hauck kam aus Richtung Mönichkirchen. In der Rechtskurve vor der Abzweigung nach Tauchen dürfte er in Folge überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen sein.

Der Wagen touchierte einen Steinhaufen, flog über einen rund vier Meter breiten Wasserlauf und überschlug sich. Dabei wurde Hauck aus dem Passagierraum geschleudert und kam schließlich, als der PKW vor dem Haus Mönichkirchen 190 zum Stillstand kam, unter diesem zu liegen. Erst durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, die den Wagen anhob, konnte die Leiche Helmut Haucks geborgen werden.

Helmut Hauck (31) war ein mehr als vielgereister Mann – als Schiffskoch und Chefkoch.