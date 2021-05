In Corona Zeiten boomt der Selbstbedienungsladen und das regionale Einkaufserlebnis.

Automaten sprießen in allen Variationen aus den Boden.

Regional liegt im Trend, einkaufen abseits von fixen Öffnungszeiten und kontaktlos dazu.

So gesehen bei Fritzis Farm in Peisching Bez. Neunkirchen.

Das ganze Arial ist einladend und liebevoll gestaltet.

Die Frischmilch Zapfstelle ist von 0 bis 24 Uhr geöffnet.

