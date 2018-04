Kinder als kleine Musical-Stars

29.04.2018, 10:24 Uhr

Kleine Talente ganz groß.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die jungen Talente der Mahrersdorfer "Kulturreif"-Musical-School haben echt was los. Das bewiesen sie am Wochenende bei ihrer Musical-Show im Kulturhaus Flatz. Das waren tatsächlich große Musicals von Kindern für Kinder. – So zum Beispiel mit einer Szene von "Footloose" oder von den "Sieben Zwergen". Das Schauspiel genossen unter anderem der Neunkirchner Stadtrat Manfred Baba sowie Bürgermeister LA Rupert Dworak und Kulturstadtrat Peter Spicker.