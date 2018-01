Bäck´s Boss ist neu im Kreis der Bluzabande

26.01.2018, 00:00 Uhr

Die Bluzabande zelebriert Jahresrückblick.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Beim erstmaligen "Bluzabanden-Neujahrsempfang" blickte man auf die vergangenen fünf ereignisreichen Monate seit Vereinsfindung zurück. Den mehr als würdigen Rahmen stellte das Bäck’s in Gloggnitz, wobei sich der Inhaber Michael Breitsching als neues Mitglied bzw. Bluzanovize im Kreise der Bluzabande einfand.Die Bluzabande rund um Präsident Oliver Membier hat noch viel vor. So findet am 17. Februar mit den "1. offiziellen Bluzabanden Winterspielen" die nächste große Veranstaltung statt. Die Winterspiele werden zugunsten von benachteiligten Kindern zelebriert.Auch die Gelegenheit Schurli Yaldiz zum ersten Ehrenbluza zu ernennen, wurde bei dieser Gelegenheit genutzt. Mögen viele erfolgreiche, gemeinsame Jahre folgen.