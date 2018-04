Dämmerungeinbrüche rückläufig

22.04.2018, 00:00 Uhr

Vernetzungstreffen mit der Polizei in Natschbach-Loipersbach.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Rahmen der derzeit stattfindenden Vernetzungstreffen der Polizeiinspektionen im Bezirk Neunkirchen mit Sicherheitspartnern fand im Gemeindeamt in Natschbach/Loipersbach ein Vernetzungstreffen mit den Sicherheitspartnern der Polizeiinspektion und SW Neunkirchen statt. Dabei wurde unter anderem die abgelaufene Saison der sogenannten "Dämmerungseinbrüche" besprochen. "Hier ist im Bezirk Neunkirchen wieder ein Rückgang zu verzeichnen gewesen", so Sicherheitskoordinator Peter Beisteiner. Auch die Sicherheit im öffentlichen Raum sowie das Phänomen der Schaulustigen an Unfallstellen wurde aufgegriffen.