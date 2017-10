Edlitzer sind bestes NÖ-Team bei Senioren-Sicherheitsolympiade

03.10.2017, 21:13 Uhr

Spiel, Spaß und Kameradschaft im Vordergrund

Erstmals fand die Senioren-Sicherheitsolympiade im Dreiländereck Burgenland, Steiermark und NÖ in der Gemeinde Hochneukirchen statt.Die Senioren-Sicherheitsolympiade ist ein Teamwettbewerb. Im Vordergrund steht aber nicht der Wettkampfgedanke, sondern die große Chance sich bewusst mit dem Thema Selbstschutz auseinander zu setzen. Es geht um das Bewusst machen welche Gefahren für die Senioren im täglichen Leben lauern.Seniorengruppen aus dem Burgenland, aus NÖ und der Steiermark nahmen teil.An der Veranstaltung nahmen zehn Seniorengruppen mit insgesamt 125 Damen und Herren teil.Die Teilnehmer und Besucher wurden von der Feuerwehr Hochneukirchen/Gschaidt verköstigt, wofür sich der Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes Hans Rädler sehr herzlich bedankte.· SAFETY – Fragespiel· Krisenfester Haushalt· Geschicklichkeits - Notrufnummernspiel· Holzschneiden mit Zugsäge· Löschbewerb mit Kübelspritzenstellte Präsident Rädler in Aussicht, dass es auch 2018 einen solchen Länderübergreifenden Bewerb geben wird. In den Bundesländern Steiermark, Kärnten und dem Burgenland ist die Senioren-Sicherheitsolympiade bereits ein fixer Bestandteil. Im Rahmen der Siegerehrung bedankte sich Rädler insbesondere beim Geschäftsführer des Steirischen Zivilschutzverbandes Heribert Uhl und seinem Team für die großartige Vorbereitung. Ein weiterer Dank ging an die Seniorenorganisationen Pensionistenverband und Seniorenbund sowie an die Mitarbeiter der Zivilschutzverbände aus dem Burgenland und Niederösterreich. Grußworte des Innenministers Wolfgang Sobotka überbrachte Gruppenleiter Mag. Johann Bezdeka.1. Platz Feuerwehr Zettling, Steiermark2. Platz Feuerwehr Unterpremstätten, Steiermark3. Pensionisten Unterpremstätten, Steiermark4. ÖKB Unterpremstetten-Zettling, Steiermark6. Seniorenbund Hochneukirchen-Gschaidt, NÖ7. Pensionisten Schattendorf-Draßburg, Burgenland8. Senioren Goberling, Burgenland9. Seniorenbund Zöbern, NÖ10. Seniorenbund Bromberg, NÖAlle Fotos: RAXmedia