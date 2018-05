Schadstoffeinsatz in Ternitz

06.05.2018, 22:22 Uhr

Vor der Florianifeier im Einsatz

Feuerwehr benötigte Kehrmaschine

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am Samstag 5.Mai wurde die Feuerwehr Ternitz-Dunkelstein in die Hauptstraße zu einer Ölspur gerufen. Am Einsatzort stellte sich heraus das es sich um keine Ölspur handelt sondern um ausgelaufene Kühlflüssigkeit, die sich von der Werksstraße bis zur Südbahnüberführung zog.Die ausgelaufene Flüssigkeit wurde mittels Bindemittel gebunden.Der Bauhof der Stadtgemeinde Ternitz rückte mit der Straßenkehrmaschine an um das Bindemittel wieder einzukehren. Nach der Straßenreinigung konnte die Feuerwehr die mit 4 Mann im Einsatz stand wieder in das Feuerwehrhaus einrücken. Während des Einsatzes war die Straße nur in eine Richtung befahrbar und eine Umleitung wurde von seitens der Polizei eingerichtet.