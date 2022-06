Stefan Pfandler (56) folgt Omar Haijawi-Pirchner als Leiter des Landeskriminalamtes in Niederösterreich nach. Seinen Dienst tritt er am 1. Juli an.

NÖ. Stillstand bedeutet für ihn Rückschritt, er sei nicht hergekommen, um sich auszuruhen und er wolle das Rad nicht neu erfinden: "Aber reparieren, was kaputt ist" – mit diesen Aussagen ließ Brigadier Stefan Pfandler heute in St. Pölten aufhorchen, als er von Innenminister Gerhard Karner und NÖs Landespolizeidirektor Franz Popp als Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) präsentiert wurde. Und damit folgt der 56-Jährige auf Omar Haijawi-Pirchner.

Entwicklungshelfer aus dem Waldviertel

Pfandler hat seine Karriere bei der Polizei im zarten Alter von 15,5 Jahren in Wien begonnen, bezeichnete sich als "Entwicklungshelfer aus dem Waldviertel" und war zuletzt Leiter des Referats für Einsatzkoordination, kriminalpolizeiliche Analyse und Vermögensermittlung im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BKA).

Nächsten Freitag geht's los

Am 1. Juli tritt er dann seinen Dienst in St. Pölten an, wo er Chef von 300 Personen ist. By the way: Das Durchschnittsalter liegt beim Landeskriminalamt bei 47 Jahren, der Frauenanteil bei 17 Prozent, informiert Popp.

Langweilig wird dem Gmünder sicher nicht, denn wie Minister Gerhard Karner aufzeigt, ist allein die Cyberkriminalität im letzten Jahr um 30 Prozent gestiegen. Auch das Thema Schleppermafia wird auf Pfandlers Tisch landen.