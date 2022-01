Weltklasse Erfindungen kommen aus NÖ: 4.086 Patente wurden von unseren Landsleuten in den letzten zwölf Jahren angemeldet. Die Firma ZKW Group GmbH aus Wieselburg hat sogar den Innovationspreis abgeräumt.

NÖ. "Weltklasse Erfindungen aus Niederösterreich kommen immer wieder zu uns ins Patentamt", sagt Mariana Karepova, Präsidentin des Österreichischen Patentamtes.

4.086 Patente wurden zwischen den Jahren 2008 und 2020 von Niederösterreichern eingereicht. Das bedeutet: täglich fast eines.

Der Top-Anmelder ist die ZKW Group GmbH mit Sitz in Wieselburg, die Lichtsysteme für Autos erfunden hat. Etwa das Kurvenlicht und das blendfreie Dauerfernlicht. Chef Oliver Schubert freute sich 2019 über den NÖ-Innovationspreis. "Innovativ zu sein und neue Ideen anbieten sind die Grundlage des Erfolgs", meinte er bei der Verleihung. Und auch, "dass man sich auf den Lorbeeren nie ausruhen kann".

Keyboard, Schuh und Pilz

Gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium wird alle zwei Jahre ein Staatspreis für das beste Patent verliehen. 2020 schafften gleich zwei niederösterreichische Firmen eine Nominierung, wie Karepova informiert:



"In der Kategorie Patent war es die intelligente Einhand-Tastatur TiPY Keyboard von Matthaeus Drory, in der Kategorie „Humanity“ InnoMake, der intelligente Schuh der Hindernisse erkennt, der Tec-Innovation GmbH, Erfinder sind Markus Raffer und Kevin Pajestka."

Den NÖ-Innovationspreis, der im heurigen Oktober verliehen wurde, hat die Firma Biomin aus Getzersdorf abgeräumt, die ein Produkt gegen Schimmelpilzgift entwickelt hat, wie Gudrun Vogtentanz von der Biomin GmbH erklärte.

Interessant ist auch ein Start-up aus Wiener Neustadt: Enpulsion, das Antriebssysteme für Micro- und Nanosatelliten entwickelt. „Der objektive, unparteiische Blick des Expertenteams des Patentamtes war für uns sehr wichtig", sagt Alexander Reissner, CEO und Founder von Enpulsion.

Mascara braucht die Frau

"Patente sind Indikator von Innovationsleistung", sagt Gabriel Felbermayr, Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) kürzlich im Landhaus. Zwischen 2002 und 2018 wurden österreichweit 1.781 Patente von Hochschulen eingereicht. 27 davon entfallen auf niederösterreichische Hochschulen, die patentstärkste Einrichtung ist die Donau-Uni in Krems mit 19.

Die Patentanmeldungen durch Forschungseinrichtungen haben sich in Österreich dynamisch entwickelt, 379 waren es im gleichen Zeitraum, 17 davon entfallen auf Niederösterreich, 14 sind vom Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg.

Last, but not least muss hier auch ein historisches Beispiel Platz finden. Wussten die Damen unter Ihnen eigentlich, dass Helene Winterstein-Kambersky, die Powerfrau der 1930er-Jahre. neben ihrer Gesangskarriere auch ein Kosmetikunternehmen gründete und die weltweit erste wasserfeste Mascara erfand?

