Das Land OÖ, die oö. Spitalsträger und die FH Gesundheitsberufe OÖ haben gemeinsam an einem Attraktivierungs-Paket gearbeitet, um die Zukunft des Gesundheitslandes Oberösterreich zu sichern und das Studienangebot für Gesundheitsberufe reizvoller zu machen.

Für Erstsemestrige stehen deshalb künftig 250 Stipendien und Stiftungsunterstützungen zur Verfügung, die Stipendien werden finanziert von den oö.Spitalsträgern. Komplettiert wird das Gesamtpaket etwa durch ein Gratisessen-Angebot und spezielle Online-Lehre.

„Tätigkeiten in Gesundheitsberufen sind zutiefst sinnstiftende Berufe, die Arbeit am und mit den Menschen ist für viele ein wichtiger Teil ihres Berufes. Wie wichtig die Mitarbeiter für eine funktionierende Gesellschaft sind, hat uns die Corona-Pandemie eindrucksvoll vor Augen geführt. Um auch in Zukunft genügend Personal für diese so wichtigen Aufgaben zu finden, ist es wichtig, bereits im Studium attraktive Rahmenbedingungen zu bieten. Dem trägt das neue Paket Rechnung“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.