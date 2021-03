Chemische Reinigungsmittel sind schädlich für die Gesundheit und können Allergien auslösen. Für den alljährlichen Frühjahrsputz stehen jedoch einige natürliche Alternativen zur Verfügung.

OÖ. Der Frühling steht vor der Tür und für viele somit auch der alljährliche Frühjahrsputz. Dabei wird die Wohnung meist so richtig gründlich durch geschrubbt – denn eine blitzblanke Wohnung verschafft ein gutes Gefühl. Jedoch greifen hier viele Menschen zu chemische Reinigungsmittel, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken können: Luftnot, Allergien, rissige Hände – all das können Folgen aggressiver Putzmittel sein.

„Viele Inhaltsstoffe sind bei direktem Hautkontakt schon in geringen Mengen schädlich, denn die scharfen Reinigungsmittel können nicht zwischen Bakterienzellen im Waschbecken und den Hautzellen unterscheiden. So wird die Säureschutzschicht der Haut geschädigt“, sagt Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin in Klaus und Referentin für Vorsorge- und Gesundheitsmanagement der Ärztekammer für OÖ.