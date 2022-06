Sich zu outen ist ein großer Schritt. Es erfordert viel Mut, offen zu seiner homo- bzw. bisexuellen Orientierung zu stehen.* Die Rat auf Draht Elternseite hat Tipps, wie Eltern ihre Kinder in dieser sensiblen Phase gut unterstützen können.



OÖ. „Ihr Kind setzt sich mit einem Outing möglicher Kritik von Schulkollegen, Freunden, Familie und der Gesellschaft aus. Ein Outing ist daher meist begleitet von vielen Ängsten“, so Arabella Brunner, Psychologin bei der Rat auf Draht Elternseite. „Es ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern mit Verständnis und Mitgefühl begegnen und offen danach fragen, welche Unterstützung hilfreich sein könnte.“ Die Expertin hat Tipps, wie Eltern gut mit der Situation umgehen können.

Akzeptanz



Oft hilft schon, klar und deutlich Akzeptanz auszudrücken. Denn Kinder können fürchten, die Liebe ihrer Eltern zu verlieren, wenn sie nun doch „anders“ sind als erwartet. Dahinter steckt oft Scham und die Angst davor, die Eltern zu enttäuschen. Wenn Kinder das Gefühl haben, etwas falsch zu machen oder gar „falsch zu sein“, sind Schuldgefühle die logische Folge. Sprechen Sie darum offen aus, dass es völlig in Ordnung ist, sich für das gleiche Geschlecht (oder auch beide Geschlechter) zu interessieren. Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass Sie es lieben und wertschätzen, und seine sexuelle Orientierung daran nichts ändert. Es ist wichtig, dass Sie das Outing Ihres Kindes ernst nehmen und anerkennen.

Vertrauen wertschätzen



Wenn Ihr Kind Ihnen von seinem Outing erzählt, ist das ein großer Vertrauensbeweis und ein Zeichen, dass Ihr Kind sich bei Ihnen sicher fühlt. Freuen Sie sich, dass Ihr Kind Sie an seinem Leben teilhaben lässt. Wenn Sie zufällig vom Outing erfahren, ist es besonders wichtig, keine Vorwürfe zu machen. Offen und ehrlich über die eigene Sexualität zu sprechen, ist oft nicht einfach. Viele Kinder wissen innerlich schon lange, dass sie sich sexuell vom gleichen oder von beiden Geschlechtern angezogen fühlen, bevor sie sich darüber sprechen trauen. Versuchen Sie, sich in die Situation Ihres Kindes einzufühlen und zu überlegen, welche Reaktion Sie sich an seiner Stelle von Ihnen wünschen würden.

Mut zur Selbstreflexion



Löst das Outing Ihres Kindes in Ihnen Gefühle wie Angst, Ärger oder Unverständnis aus? Dann fragen Sie sich ehrlich, wieso das so ist. Vielleicht fürchten Sie, dass Ihr Kind in der Zukunft Schwierigkeiten bekommt oder bei anderen Kindern auf Ablehnung stößt? Oder Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass Ihr Sohn mit einem Jungen oder Ihre Tochter mit einem Mädchen zusammen ist? Veränderungen brauchen Zeit. Geben Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um sich mit Ihren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und hinterfragen Sie auch, wie begründet mögliche Ängste oder Sorgen tatsächlich sind. Wie andere Menschen auf das Outing Ihres Kindes reagieren, können Sie nicht beeinflussen. Wohl aber den Umgang mit diesen Reaktionen. Wenn Ihr Kind aufgrund seines Outings Ablehnung erfährt, ist es umso wichtiger, dass Sie es annehmen, trösten und gemeinsam überlegen, was helfen kann.

Selbstbestimmung ermöglichen



Ob und vor wem sich Ihr Kind outen möchte, ist eine sehr persönliche Frage und seine eigene Entscheidung. Erzählen Sie daher nicht vorschnell anderen Familienmitgliedern oder Freund*innen davon. Sie können Ihr Kind stattdessen fragen, wer von seinem Outing wissen darf und in welchem Rahmen es darüber sprechen möchte (und in welchem nicht). Fragen Sie Ihr Kind direkt, wie Sie es vor, während oder nach seinem Outing unterstützen können. Auch wenn Ihr Kind darauf keine Antwort weiß, können Sie anbieten, jederzeit da zu sein. Das signalisiert Ihrem Kind, dass es bei Fragen oder Problemen nicht alleine ist.

Sich helfen lassen



Zusätzlich zur Unterstützung durch die Eltern kann es dem Kind helfen, mit einer außenstehenden Person über sein Coming-out zu sprechen. Rat auf Draht ist eine erste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die Rat auf Draht Elternseite steht bei Gesprächsbedarf für Eltern und Bezugspersonen zur Verfügung. Beide vermitteln an passende Anlaufstellen weiter.

*Ein Coming-out kann neben der sexuellen Orientierung unter anderem auch die sexuelle Identität betreffen. Dieser Artikel bezieht sich auf das Outing bei sexueller Orientierung.

Über die Rat auf Draht Elternseite

Elternseite.at ist ein Angebot von Rat auf Draht speziell für Eltern und Bezugspersonen. Als Erstanlaufstelle unterstützt die Elternseite mit psychologischer Online-Videoberatung bei Fragen rund um Erziehung und Familienalltag. Außerdem bietet die Plattform fundierte Information und die Möglichkeit zum Austausch, zB. in Webinaren. 2021 wurde mit „Alles klar?!“ ein Themenschwerpunkt zu sexueller Aufklärung gestartet: elternseite.at/alles-klar