Das Land OÖ dürfte zum Start der Corona-Ampel die strenge Maskenpflicht abschaffen. Denn mit der verschärften Mund-Nasen-Schutz-Pflicht hätte die Ampel in OÖ wohl kaum auf grün geschaltet.

OÖ. Bisher musste in Oberösterreich in allen öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen eine Maske (bzw. Mund-Nasen-Schutz) getragen werden. In den anderen Bundesländern ist die Regelung nicht ganz so streng gefasst. Nun dürfte Oberösterreich die "Maskenregel" an den Rest Österreichs angleichen. Man werde die "strengeren Regeln hinsichtlich Maskenpflicht in OÖ zum Zeitpunkt der Einführung der Ampelregelung seitens des Ministeriums (spätestenfalls) überdenken", heißt es von Seiten des Landes. Unterm Strich dürfte das heißen: Die strenge Maskenpflicht fällt – wahrscheinlich noch vor der Einführung der Corona-Ampel, die für 4. September geplant ist.

Der Hintergrund: Mit der verschärften Maskenpflicht wäre es schwer bis unmöglich gewesen das Bundesland OÖ jemals komplett auf "grün" zu setzen. In Oberösterreich hätte somit immer ein mittleres (gelb) bis hohes (orange) Corona-Risiko gegolten. Außerdem ist die weniger strenge Masken-Regel dann im Gleichklang mit den anderen acht Bundesländern – Stichwort Vergleichbarkeit.

Größte Veränderung in Gastronomie

Sichtbar wird die weniger strenge Masken-Regel wohl in der Gastronomie: Sobald die strenge OÖ-Regelung fällt, dürften Gasthäuser und Restaurants wieder ohne Mund-Nasen-Schutz betreten und verlassen werden. In anderen Bereichen glichen sich die Regeln in OÖ und dem Rest Österreichs bisher schon stark (siehe unten).

Zur Erklärung – Maskenpflicht

• In Oberösterreich gilt (noch) eine verschärfte Maskenpflicht: Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) musste in allen öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen, Geschäften oder Lokalen getragen werden. Ebenso Pflicht zum MNS: Am Weg zum und vom Tisch in der Gastronomie.

• In Österreich galt die Maskenpflicht für Apotheken, Supermärkten, Banken, Postämtern – bei Dienstleistungen nur, wenn der 1-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann.