Im September erhalten alle Familien eine einmalige Corona-Sonderzahlung pro Kind. Das beschloss jetzt die Bundesregierung. Die Einmalzahlung ist an die Familienbeihilfe gekoppelt und beträgt 360 Euro pro Kind.

OÖ. Familien waren in der Corona-Pandemie besonders gefordert, meint jetzt OÖ Familienbund- Landesobmann und Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP). Er berichtet, dass der OÖ Familienbund gemeinsam mit weiteren Familienorganisationen erreichte, dass alle Familien im September eine Einmalzahlung erhalten. Diese ist an die Familienbeihilfe gebunden und beträgt 360 Euro pro Kind. Die finanzielle Unterstützung stelle nun rechtzeitig zum Schulbeginn eine große Entlastung für Familien dar, da eine Schultasche und alle weiteren nötigen Materialien durchschnittlich 250 Euro kosten. In höheren Schulen werden oftmals noch ein Laptop oder Computer fällig.

„Die Corona-Zeit hat für Familien eine unglaubliche Mehrfachbelastung gebracht. Homeoffice, Verringerung des Familieneinkommens durch Kurzarbeit, die Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Kinder oder Homeschooling haben Familien oft an ihre Grenzen gebracht. Es freut mich daher besonders, dass die Regierung mit der Sonderzahlung eine Familienbund-Forderung umsetzt, die eine große Entlastung für Familien darstellt“, zeigt sich Baier erfreut.

Familien würden auch zukünftig die wichtigste Stütze zur Bewältigung der Corona-Pandemie werden. Derzeitige gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen könnten nur mithilfe engagierter Eltern bewältigt werden, sagt Baier.