Seit 24. Juli gilt nun auch bundesweit wieder die Maskenpflicht. Landeshauptmann Thomas Stelzer und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander: „Oberösterreich begrüßt diesen Schritt und wird bis auf weiteres die bestehenden eigenen Vorschriften beibehalten.“

OÖ. In ganz Österreich muss der Mund-Nasen-Schutz (MNS) in Supermärkten, Banken, Postfilialen, in Öffis und Taxis, beim Besuch in Pflegeheimen und Spitälern, in Seilbahnen, in Reisebussen und und im Innenbereich von Ausflugsschiffen, im Gesundheitsbereich, in Apotheken sowie bei Dienstleistungen bei denen der Babyelefanten-Abstand nicht eingehalten werden kann, getragen werden. Auch bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist der MNS Pflicht. In Oberösterreich gelten darüberhinaus etwas strengere Vorschriften: Die Maske muss in allen öffentlichen Räumen getragen werden – auch beim Bringen und Holen der Kinder im Kindergarten. Beim Besuch im Wirtshaus muss der Mund-Nasen-Schutz auf dem Weg zum Tisch benutzt werden. Dort dürfen dann bis zu 10 Personen zusammen sitzen. Außerdem gilt die Maskenpflicht auch im Freien, wenn der Einmeterabstand nicht eingehalten werden kann – etwa bei Demonstrationen.

Aus heutiger Sicht habe sich durch die strenge Einführung der Maskenpflicht die Lage in Oberösterreich durchaus stabilisiert, so Stelzer und Haberlander. Die Reproduktionszahl ist mittlerweile auf 0,97 gesunken, vor Einführung des verpflichtenden Mund-Nasen-Schutzes lag sie bei 1,5.