Seit 1. Juli 2020 können sich Tourismus-Mitarbeiter regelmäßig und freiwillig auf das Corona-Virus testen lassen. In Oberösterreich wurden bisher mehr als 5.200 Testungen durchgeführt. Einzelne Betriebe wie das Hotel Star Inn in Linz haben ihre Mitarbeiter seither zum dritten Mal getestet.

OÖ. Seit Einführung des Vollbetriebs wurden im Tourismus österreichweit mehr als 85.000 Testungen auf das Corona-Virus durchgeführt. Mehr als 2.500 Unternehmen nehmen derzeit an dem Programm teil. Je mehr Mitarbeiter sich regelmäßig testen lassen, desto sicherer und erfolgreicher wären auch die Tourismus-Betriebe, meint jetzt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Sie hat sich am Dienstag, 18. August 2020, gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ein Bild davon gemacht wie die Testungen in der Praxis funktionieren. An diesem Tag wurden die Mitarbeiter des Hotels Star Inn Linz bereits zum dritten Mal auf das Corona-Virus getestet. Laut Hoteldirektor Johann Kaiser funktioniere der Ablauf problemlos, da die Testungen direkt im Hotel durchgeführt werden.

Der Bund übernimmt maximal 85 Euro pro Testung inklusive Abstrichnahme und Logistik.

"Regelmäßige Testungen sind wichtig, um eine mögliche Infektion frühzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu können", sind sich Köstinger und Stelzer einig.

"St. Wolfgang als Bewährungstest"

Gerade die aktuellen Entwicklungen in den Nachbarländern würden zeigen, wie wichtig es sei, sicheren Urlaub anbieten zu können. St. Wolfgang sei laut Stelzer "ein erster Bewährungstest für den Tourismus in ganz Österreich gewesen". "Oberösterreich hat konsequent gehandelt und diesen Cluster rasch eingedämmt. St. Wolfgang hat uns aber wieder vor Augen geführt, wie rasch ein Cluster entsteht und welchen wirtschaftlichen Schaden das Corona-Virus anrichten kann", meint der Landeshauptmann.

