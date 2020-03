Oberösterreichs Außenhandel läuft – wo immer noch Potenzial ist und wie es genutzt werden soll.

OÖ. Oberösterreich verzeichnete 2018 ein Handelsvolumen (Exporte plus Importe) von 67 Milliarden Euro. Importiert werden vor allem Rohstoffe – hier mangelt es einfach von Natur aus –, aber auch Maschinen, elektrotechnische Waren und Kraftfahrzeuge im Wert von rund 28 Milliarden Euro. „Als kleine, offene Volkswirtschaft, die nicht alles autark beziehungsweise zu wettbewerbsfähigen Kosten und Preisen bereitstellen kann, sind wir von guten Handelsbeziehungen zu unseren Partnern in aller Welt abhängig“, erklärt Wirtschaftskammer (WK) OÖ-Präsidentin Doris Hummer. Importe seien Voraussetzung für die Produktion am Standort OÖ und die damit verbundenen Exporterfolge. Erfolge, die jedes Jahr auf's Neue getoppt werden.

Neue Märkte, neue Produkte

Haben 2017 noch Waren im Wert von rund 36,5 Milliarden Euro das Land verlassen, sind es 2018 38,3 Milliarden gewesen. „Die Schätzungen für 2019 gehen von einem Exportvolumen von 39,1 Milliarden Euro aus. Im heurigen Jahr wollen wir die 40-Milliarden Euro-Schallmauer durchbrechen“, sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Wie man das erreichen will? Einerseits sollen neue und bisher wenig bediente Märkte erschlossen werden – laut Angaben der WKOÖ entfallen drei Viertel der oö. Exporte auf nur zehn Länder weltweit, allein 38 Prozent gehen nach Deutschland. Andererseits will man den Exportsektor breiter aufstellen, also mehr verschiedene Waren exportieren. Vor allem im Bereich Klima- und Umwelttechnologien sehen sowohl Hummer als auch Achleitner große Potenziale.

Tourismus als Exportgut

Immer wichtiger für OÖs Handelsbilanz wird auch der Tourismus als (Dienstleistungs-)Export: „Schon jetzt macht er etwa zehn Prozent des oberösterreichischen Brutto-Regionalprodukts aus, also ein entscheidender Faktor, wenn es um Arbeitsplätze, Investitionen und Wohlstand geht“, erklärt Landesrat Achleitner.