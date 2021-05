Intersport Deutschland und die Premiumsport Service GmbH haben die Rückübertragung der Genossenschaftsanteile an österreichische Intersport-Mitglieder beschlossen. Ziel sei es, dass die österreichischen Händler wieder aktive Anteilseigner werden.

OÖ. 2013 hatte Intersport Deutschland im Rahmen einer Reorganisation die Intersport-Österreich-Gruppe durch die Übernahme der Genossenschaftsanteile wirtschaftlich unterstützt. Diese Maßnahme war von Beginn an interimistisch angelegt. In den folgenden Jahren hat sich Intersport Österreich in der gesamten Verbundstruktur mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn neu ausgerichtet. "Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Rückübertragung", heißt es in einer Intersport-Pressemeldung.

Mit der jetzt anstehenden Transaktion wird die Intercontact Österreich GmbH, eine 100-prozentige Enkelgesellschaft von Intersport Deutschland, an österreichische Intersport-Mitglieder, vertreten durch die Premiumsport Service GmbH verkauft. Hinter der Premiumsport Service GmbH stehen die fünf größten österreichischen Intersport-Händler Harald Tscherne, Roman Winninger, Erhard Fischer, Reinhard Klier und Bernhard Pilz.

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wieder eigenständig zu sein und die Verantwortung der Intersport Österreich in die Hand der österreichischen Händler zu legen,“ sagt Harald Tscherne, Interport-Mitglied in Österreich, sowie Sprecher und Geschäftsführer der Premiumsport Service GmbH. In weiterer Folge ist eine Andienung der Gesellschaftsanteile an die übrigen Händler der Österreich-Gruppe vorgesehen.