Gegründet hat die Firma Pfneiszl „Das Fenstergeschäft“ Markus Grubits Onkel, Emil Pfneiszl. Idealerweise konnte Markus Grubits seit seinem Einstieg ins Geschäft 2010 alle Geschäftsbereiche durchlaufen und sich umfassend einarbeiten. Als gelernter Werkzeugmeister ist Markus Grubits gewohnt genau zu arbeiten, besser einmal mehr nachmessen als einmal zu wenig. Auch ein Fenster will ordentlich eingepasst werden.

2017 ging Emil Pfneiszl in Pension und übergab die Firma an seinen Neffen. Als selbständiger Familienvater genießt Markus Grubits die Vorteile. Die Entscheidungsfreiheit als Unternehmensinhaber und auch die zeitliche Flexibilität als Vater von 2 Kindern, ist für ihn ein wesentlicher Punkt. Wichtig ist ihm darüber hinaus, dass seine Mitarbeiter mit jedem Problem zu ihm kommen können. „Die Welt geht nicht unter, morgen ist auch noch ein Tag“ ist ein entspanntes Motto von ihm. Fehler können immer passieren, es kommt darauf an, wie man sie ausbessert. Er steckt seine Energie lieber in etwas Produktives, bevor er sich über Dinge aufregt, die er ohnehin nicht ändern kann.

Ein prägendes Kundenerlebnis war die Sanierung eines Einfamilienhauses. Markus Grubits war an jedem der drei Arbeitstage vor Ort und konnte die Details mit dem Kunden besprechen. Der Kunde war so begeistert von der persönlichen Betreuung, dass bereits 5 Folgeaufträge daraus resultierten. Diese Erfahrung hat natürlich Einfluss auf seine weitere Arbeitsweise. Er bemüht sich vermehrt bei den Kunden vor Ort zu sein und sucht die Gespräche. Wenn sich der Chef persönlich kümmert, fühlen sich die Kunden wertgeschätzt und gehört.

Seine Mitgliedschaft beim BNI Sonnenland erfolgt bereits mit der Gründung 2019. Das wöchentliche Frühstück im Sporthotel Kurz lässt sich auch mit seinen morgendlichen Montagebesprechungen vereinbaren. Das Netzwerk bietet auch mit Mitgliedern aus der Baubranche eine gute Bereicherung für die Firma Pfneiszl. Zusätzlich gibt es seit kurzem Expertenrunden. Hier setzten sich ausschließlich Mitglieder aus nahen Branchen zusammen, um sich auszutauschen. Da lässt sich bereits die eine oder andere Geschäftsbeziehung aufbauen und neue Aufträge generieren.

Business Network International (BNI) ist das weltweit größte Unternehmernetzwerk und bietet eine professionelle Plattform für den Austausch von Geschäftsempfehlungen. In der Region Burgenland/Steiermark gibt es 13 BNI-Unternehmerteams mit über 312 Mitgliedern. Interessierte Geschäftsleute können sich über das Unternehmernetzwerk auf der BNI-Website informieren: https://bni-stmk-bgld.at/de/index