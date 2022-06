Matschiger Sportspaß rund um den Burgsee - der allbekannte Gatsch-Run stand Samstag, den 25. Juni 2022, vor der Tür!



LOCKENHAUS. Durchgemischtes Teilnehmeralter - sowohl Kids, als auch Erwachsene bewältigten das gatschige Paradies! 38 Hindernisse wurde rund um den Burgsee aufgebaut. Für die Profis unter den Teilnehmer:innen gab es auch fünf Extrem-Hindernisse, welche so manche Besucher:innen zum Zittern brachten! Im Gespräch mit Christian Vlasich und Andrea Jost erfuhr man, dass bereits am Vortag das gatschige Abenteuer von einigen Schüler:innen bewältigt wurde! Um genau zu sein, trauten sich 134 Kids bereits am Freitag, den 24. Juni 2022, über die wilden Hindernisse. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz, diese sorgten mit dem Feuerwehrschlauch dafür, dass die Motivierten zwischendurch vom Matsch befreit wurden.