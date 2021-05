Das Rote Kreuz Oberwart startete ein Gesundheitssförderungsprojekt für Sanitäter mit Studenten der FH Burgenland.

OBERWART/PINKAFELD. Nicht erst seit Ausbruch der Pandemie sind Sanitäter des Roten Kreuzes eine zentrale Stütze der Gesellschaft. Da Sanitäter im Rahmen ihres freiwilligen Engagements oder im Rahmen ihrer Berufsausübung oft an ihre Grenzen oder sogar darüber hinaus gehen, haben es sich 14 junge Physiotherapiestudenten der FH-Burgenland, Campus Pinkafeld, zum Ziel gesetzt, sich mit einem Gesundheitsprojekt bei den Sanitätern für den unermüdlichen Einsatz zu revanchieren.

Schon Friederike Pirringer, die Präsidentin des Burgenländischen Roten Kreuzes, sagte einst: ,,Die Mitarbeiter sind das Wertvollste, was das Rote Kreuz besitzt“. Genau deshalb riefen 14 Physiotherapiestudenten der FH Burgenland im Rahmen der Lehrveranstaltung Physiotherapie in Gesundheitsförderung und Prävention das Projekt ,,Rundum Fit im Rettungsdienst“ ins Leben.

Projektgruppe bestehend aus 14 Physiotherapiestudenten der FH Burgenland, Campus Pinkafeld

Foto: Rotes Kreuz/Ines Steiner

Von Ergonomie, über Krafttraining bis hin zur Entspannung

Das 3-teilige Projekt beinhaltete ein Webinar, bei dem den Sanitätern ein ergonomisches Arbeiten im Rettungsdienst nähergebracht wurde. Weiters wurde ein buntes Trainingsprogramm erarbeitet, um den Körper der Sanitäter mit trainierter Muskulatur vor den Belastungen im Rettungsdienst bestmöglich zu schützen. Der dritte Projektteil beschäftigte sich mit der Stressbewältigung und dem bewussten Entspannen.

Dazu nahmen die Studierenden Audiodateien für ein kontrolliertes und geführtes Entspannen auf. Die aktiven Übungen sowie die Audiodateien wurden auf der Website https://fit-im-rettungsdienst.jimdofree.com gesammelt und sind somit für Sanitäter, aber auch für andere Interessierte immer und überall einsehbar.