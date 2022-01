Die Sehnsucht nach einem früheren Spazierweg in meinem Geburtsort Riedlingsdorf hat mich heute angetrieben.

Ich gehe durch einen Buchenwald, der mir besonders in der Herbstzeit sehr gefallen hat. Damals war das mein Lieblingsweg mit meinem Hund. Ich mag Wälder mit Buchen und heute sehe ich sogar einen Baum mit Krawatte, einen mit komischen Augen und einen der mich an ein Elefantengesicht mit ausgeprägtem Rüssel erinnert. Gedanken und Erinnerungen an Damals kommen und gehen.

Beim Raustreten aus dem Wald habe ich eine schönen Blick nach Pinkafeld, Hochart und in der Ferne sieht man den Wechsel. Die Kreuzwegstationen säumen die Straße die von Pinkafeld hinauf auf den Kalvarienberg führt. Ich gehe den steileren Weg direkt zur Bergkirche, komme noch an einer Station vorbei, um dann am Platz mit den drei Kreuzen zu rasten und zu sinnieren.

Danach bin ich noch in die Bergkirche gegangen um ein Gebet zu sprechen und dann meine Runde abzuschließen.

Mehr über den Kreuzweg habe ich in einem Bericht im März 2021 geschrieben.

Viel Freude beim Begleiten und Anschauen meiner Momentaufnahmen.