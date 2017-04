Ausstellung "Ansichtssache" von Petra Neulinger wurde bei der OSG eröffnet

28.04.2017, 10:03 Uhr

Petra Neulinger stellt ihre Werke in der Zentrale der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft aus.

OBERWART. Donnerstagabend wurde die Ausstellung "Ansichtssache" der Künstlerin Petra Neulinger in der Zentrale der OSG in Oberwart eröffnet. Die Laudatio und Eröffnungsrede hielt LA Peter Rezar der Künstlerin, die einige Jahre im Team des ehemaligen Landesrates stand.Die 1969 geborene Petra Neulinger wuchs in Marz auf, absolvierte die Matura am Gymnasium Mattersburg und studierte an der Akademie der Bildenden Künste und schloss ihr Studium mit dem Diplomthema "Indigo" ab.Sie beteiligte sich u.a. an den Rabnitztaler Malerwochen und an Workshops in der Cselley Mühle. Sie erhielt den Kunsterzieherpreis der Akademie der bildenden Künste in Wien und hatte bereits zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland.

Abstrakt und realistisch

Verbindung zur OSG

Zahlreiche Gäste

Neulinger arbeitet abstrakt und realistisch. "Ihre Motive stammen aus der Umgebung und ein Einfluss der Natur ist unverkennbar. Bevorzugtes Material ist Öl, aber auch Acryl und Aquarell finden Eingang in ihre Bilder, die sie in ihrem Atelier 22 in der Ruster Altstadt kreiert", fasst Rezar zusammen.Über 50 dieser Werke sind nun bei der OSG zu bestaunen. "Es handelt sich um eine besondere Auswahl an abstrakten Bildern, Akten und Landschaften", schwärmt Rezar.Bereits zum 6. Mal öffnet die OSG Künstlern aus dem Burgenland das Büro, sich mit ihren Werken zu präsentieren. "Die Idee stammt von mir und ich danke unserem damaligen Obmann HR Johann Schmidt, dass er dies unterstützte. Die Künstler stehen stets in einer Verbindung zur OSG. In diesem Fall war es eine langjährige Zusammenarbeit mit Petra Neulinger als Mitarbeiterin in der Landesregierung. Die Bilder vermitteln ein sehr angenehmes Gefühl und tun gut. Petras Bilder sind einfach grandios", zeigt sich auch OSG-Obm. KommR Alfred Kollar begeistert.Bei der Vernissage waren auch zahlreiche Ehrengäste anwesend, darunter Bgm. Gerold Stagl aus Rust, Gatte der Künstlerin, Vizegbm. Dietmar Misik, Karl Kornhofer, Doris Kollar-Lackner und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der OSG.Nach der Eröffnung gab es noch ein hervorragendes regionales Buffet und natürlich jede Menge Zeit die verschiedenen "Ansichtssachen" auf sich wirken zu lassen., die mit einem guten Buffet endete,