Im Zuge des Osttirol Paketes wurden in Sillian drei Projekte umgesetzt. Der Bahnhof wurde zur modernen, barrierefreien Mobilitätsstation umgebaut.

SILLIAN (red). Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit ist die Modernisierung des Bahnhofs Sillian jetzt abgeschlossen. Der Bahnhofsvorplatz mit einer Park & Ride- und einer Bike & Ride-Anlage mit jeweils 35 Stellplätzen wurde komplett neu gestaltet und die Parkmöglichkeiten erweitert.

Ein neuer Mittelbahnsteig bietet den Fahrgästen jetzt den schwellen- und barrierefreien Einstieg in alle Züge Richtung Lienz oder Innichen.

Angebot laufend verbessern

„Mit modernen und barrierefreien Bahnhöfen werden wir noch mehr Menschen von den Vorteilen des öffentlichen Verkehrs überzeugen. Dies ist mit dem Umbau des Bahnhof Sillian ein weiteres Mal, trotz aller COVID-bedingten Schwierigkeiten, gelungen. Öffi-NutzerInnen können sich ab sofort bequemer zwischen den Bahnsteigen bewegen und mit den neuen Parkflächen gibt es ein erweitertes Angebot, welches den Individualverkehr optimal mit dem Öffentlichen Verkehr verknüpft", freut sich LH-Stv. Ingrid Felipe.

ÖBB-Infrastruktur AG Vorstandsdirektor Franz Bauer erklärt: „Wir wollen unser Mobilitätsangebot für unsere BahnkundInnen laufend weiter verbessern und ausweiten. Dazu investieren wir in die Qualität unserer Bahnhofsanlagen wie in die Barrierefreiheit am Bahnhof Sillian sowie in Serviceeinrichtungen wie die neue Park&Ride- und Bike&Ride-Anlage, denn unsere KundInnen brauchen ganz besonders für ihre tägliche Mobilität eine gut funktionierende Schnittstelle beim Wechsel vom Fahrrad oder Auto auf die Bahn.“

17 Mio. Euro

In Sillian konnten in den letzten drei Jahren gleich mehrere Großprojekte in Angriff genommen werden. Insgesamt 17 Mio. Euro flossen im Zuge des sogenannten „Osttirol Paketes“ in die Modernisierung der Bahninfrastruktur. Die Marktgemeinde Sillian hat sich mit knapp 1,5 Mio. Euro daran beteiligt. Bereits Ende 2019 wurde die Haltestelle Weitlanbrunn in neuer Lage beim Alpenhotel Weitlanbrunn errichtet, sowie die Überfahrtsbrücke am Bahnhof Sillian im Herbst 2019 fertiggestellt.

"Die Investition ist ein klares, deutliches Signal an eine gemeinsame Zukunft, besonders im Hinblick auf eine grenzüberschreitende, für alle Seiten gewinnbringende Mobilität", freut sich der Sillianer Bürgermeister Hermann Mitteregger.

