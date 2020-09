Bergrettung Saalfelden konnte einen Bergsteiger bergen - Dieser musste ins Krankenhaus geliefert werden.

SAALFELDEN. Am 6. September 2020, gegen 14.05 Uhr, stieg ein 65-jähriger deutscher Staatsangehöriger vom Riemannhaus kommend ins Tal nach Maria Alm ab. Der Alpinist war als Teilnehmer einer neunköpfigen Gruppe von Wanderern unterwegs. Auf einer Seehöhe von zirka 1700 Meter verdrehte sich der Wanderer sein bereits instabiles Knie und kam zu Sturz. Danach war es nicht mehr möglich den Abstieg selbstständig fortzusetzten. Der verletzte Bergsteiger konnte durch die Bergrettung Saalfelden geborgen und ins Tal gebracht werden. Von dort wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert.