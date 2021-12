Im Bezirk Zell am See führten Polizisten in der Nacht zum 19. Dezember Verkehrskontrollen durch.

PINZGAU. Dabei konnten drei Alkolenker aus dem Verkehr gezogen werden. Ein 57-jähriger deutscher Staatsbürger fuhr im Bereich Maria Alm Hinterthal entlang der B 164 und touchierte vor der zivilen Streife zweimal die Schneewände am Straßenrand. Bei der Kontrolle hatte der Lenker 2,32 Promille. Ein 24-jähriger Pinzgauer konnte mit 1,42 Promille angehalten werden. Im Ortsgebiet von Bramberg hielten die Polizisten einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer an. Der junge Mann hatte 0,74 Promille. Alle Lenker werden angezeigt.