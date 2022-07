Ein Mann soll sich einer Polizeimeldung zufolge ein Mountain-Bike ausgeliehen und dieses nicht mehr zurückgebracht haben.

LEOGANG. Von einem mutmaßlichen Fahrraddiebstahl, der sich am Samstag in Leogang ereignet haben soll, berichtete die Polizei Salzburg am Dienstag, 5. Juli. Am 2. Juli 2022, um zirka 9.30 Uhr habe sich ein etwa 25-jähriger Mann, der sich mit einem niederländischen Führerschein ausgewiesen haben soll, ein Mountain-Bike bei einem Fahrradverleih in Leogang ausgeliehen. Der Mann, welcher fließend Englisch gesprochen haben soll, sei nicht mit Radkleidung, sondern mit Jeans und T-Shirt bekleidet gewesen. Das Mountain-Bike sei bis dato nicht mehr zurückgebracht worden. Der entstandene Schaden belaufe sich auf zirka 4 500 Euro.

