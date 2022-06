Am Freitag (24. Juni 2022) bemerkten Passanten ein stark beschädigtes Fahrzeug am Straßenrand in Zell am See. Auch die Autofahrerin (35) war vor Ort, die Polizei stellte eine Alkoholisierung fest.



ZELL AM SEE. Am Morgen des 24. Juni 2022 meldeten Passanten ein stark beschädigtes Auto am Rand der Fahrbahn im Gemeindegebiet Zell am See. Die verständigte Polizei traf vor Ort die 35-jährige Unfalllenkerin. Diese war "offensichtlich in einem durch Alkohol beeinträchtigen Zustand", so die Polizei.

Mit 1,7 Promille gegen eine Brücke



Die Frau war mit ihrem Pkw gegen ein Brückengeländer geprallt. Dadurch wurde das Auto an der rechten Seite stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Lenkerin wurde dabei nicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest ergab einen relevanten Messwert von 0,86mg/l (1,72 Promille). Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wird Anzeige erstattet.

Dies vermeldete die Landespolizeidirektion Salzburg.

