Das erste Derby in der 1. Landeslgia Süd fand in diesem Frühjahr in Leogang statt. Die Lazzeri-Truppe gewann dabei mit 2:0 gegen den SC Mühlbach.

LEOGANG. Von Beginn gab es beim Spiel Leogang gegen Mühlbach einen offenen Schlagabtausch. Die beste Möglichkeit der Gäste vereitelte Goalie Jack Riedlsperger. Die heimischen machten es besser und gingen durch Lucic mit 1:0 vor der Pause in Führung. Kurz nach Wiederbeginnt hatten die Oberpinzgauer eine dicke Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Freistoß an die Querlatte staubte Tosic zum spielentscheidenden 2:0 ab. Danach versuchte Mühlbach nochmal alles, doch Goalie Riedlsperger hielt die Führung bis zum Schlusspfiff fest.

"Es war ein harter Kampf von beiden Seiten. Die Mannschaft ist motiviert und das spiegelt sich momentan auf dem Platz wider. Nachdem Mühlbach gleich zu Beginn in Führung gehen können hätte, haben wir das Spiel übernommen und kontrolliert. Da wir die Partie erst recht spät mit dem 2:0 in unsere Richtung gelenkt haben, haben die Mühlbacher bis zum Schluss Gas gegeben. Schlussendlich war es eine starke Partie unserer Mannschaft und ein verdienter Sieg," so der sportliche Leiter Martin Bierbaumer.

"Es war meiner Meinung nach ein temporeiches Match von beiden Mannschaften. Wir hatten nach ein paar Minuten eine 100% Torchance die wir leider nicht genutzt haben. Es war ein Spiel auf Messers Schneide. Die Leoganger hatten auch nicht viele Torchancen jedoch haben sie 2 Tore gemacht und wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wenn die Leoganger einen guten Tag haben so wie gestern sind sie mit ihrer individuellen Klasse derzeit noch ober uns anzusehen. Eigentlich unerklärlich warum sie mit dieser Mannschaft nicht weiter vorne sind in der Tabelle. Mit unserer Leistung können wir im Großen und Ganzen zufrieden sein. Die Chancenauswertung lässt ein wenig zu wünschen übrig aber wird sicher wieder besser," so Andi Hochwimmer, Mühlbach.

